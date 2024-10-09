Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili Avrupa basınından haberler gelmeye devam ediyor... Geçen günlerde, daha önce kariyerinde uzun yıllar geçirdiği İngiltere Premier Lig'in orta sıra ekiplerinden Everton'ın istediği öne sürülen Portekizli teknik adam için bu kez de Hollanda'da bir değerlendirme haberi yapıldı. Goal Hollanda muhabiri Rian Rosendaal, 1-1'lik Twente beraberliğinin ardından 61 yaşındaki Portekizli teknik adamı mercek altına aldığı bir haber yayımladı.

ARKA PLANDA TAKIMI ATEŞLİYOR

Goal'de yayımlanan haberin Jose Mourinho ile ilgili kısmı şu şekilde: "F.Bahçe'yi çok yakından takip etmiyorum ama Türkiye'de çok büyük olduklarını biliyorum. Mourinho her zaman göz alıcıdır. Portekizli teknik adam her zaman tartışmacı ve açık sözlüdür, bu yüzden ilginçtir. Ama eminim ki tüm kulüplerinde yaptığı gibi kapalı kapılar ardında oyuncuları ateşleyecektir. Büyük kulüplerin artık onun peşinden gideceğinden emin değilim ama belki F.Bahçe'de iyi işler yapması en tepeye geri dönmesine yardımcı olur."

NE OLURSA OLSUN GÜNDEMDE

Öte yandan lig ve Avrupa'da tam olarak Sarı-Lacivertli camianın henüz beklentilerini karşılamamış olmasına karşın Portekizli teknik adama Avrupa basının muazzam bir ilgisi var. Dünya çapında tanınan Mourinho için her gün farklı ülkelerden haberler yapılıyor... Son olarak yönetim değişikliği gündeme gelen Premier Lig ekibi Everton'ın, 61 yaşındaki teknik adama talip olduğu öne sürüldü. Yeni yönetimin, Portekizli çalıştırıcıyla göreve başlamak istediği öne sürülse de kısa sürede bu iddia yalanlandı...