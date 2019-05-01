22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9665
  • 6,6958
  • 246.16
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zirveye kanat açtı

İlk devreyi 26 puanla 7. sırada kapatan Siyah-Beyazlı takım, 13 maçta 33 puan toplayarak ikinci yarının lideri oldu. 2019’da sadece 6 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, lider Başakşehir ile de farkı 3’e kadar indirdi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de ikinci devrenin en başarılı takımı olan Beşiktaş bu çıkışı sonrası şampiyonluk yarışında da söz sahibi oldu. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş ve futbolcular büyük eleştiri aldıkları ilk devrede 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 25 puan kaybı yaşamıştı. Kartal topladığı 26 puanla, 7. sırada yer almış, lider Başakşehir’in ise 9 puan gerisinde kalmıştı.

ŞİMDİDEN İLK YARIYI GERİDE BIRAKTI

Ancak ikinci yarı ile birlikte Beşiktaş bir toparlanma süreci yaşadı. Burak Yılmaz’ın da golleriyle katkı verdiği Siyah-Beyazlı takım ikinci yarının ilk 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, asıl çıkışı ise son 6 maçta yaptı. 3-2’lik Konyaspor galibiyetiyle başlayan süreçte 6’da 6 yapan Kartal, zirve yarışına da ortak oldu. Beşiktaş 13 maçta 33 puan topladığı ikinci devrenin lideri olarak dikkat çekerken, ilk devrede topladığı 26 puanı şimdiden solladı.

İKİNCİ SIRADA GALATASARAY VAR

Beşiktaş ikinci yarıda 38 golle de en başarılı hücum ekibi oldu. Aynı zamanda 30. hafta sonunda da 66 golle yine tüm rakiplerini geride bıraktı. Kartal, Galatasaray ile puan farkını 1’e, Başakşehir ile de 3’e indirerek, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi. Öte yandan ikinci devrede Beşiktaş’ın ardından en başarılı takım 31 puanla Galatasaray olurken, onu 27’şer puanla Başakşehir ve Çaykur Rizespor takip etti.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Venezuela´da askeri darbe girişimi.. Guaido´dan ´Sokağa çıkın´ çağrısı

Venezuela´da askeri darbe girişimi.. Guaido´dan ´Sokağa çıkın´ çağrısı

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA