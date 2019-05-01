Zirveye kanat açtı

SÜPER Lig’de ikinci devrenin en başarılı takımı olan Beşiktaş bu çıkışı sonrası şampiyonluk yarışında da söz sahibi oldu. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş ve futbolcular büyük eleştiri aldıkları ilk devrede 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 25 puan kaybı yaşamıştı. Kartal topladığı 26 puanla, 7. sırada yer almış, lider Başakşehir’in ise 9 puan gerisinde kalmıştı.

ŞİMDİDEN İLK YARIYI GERİDE BIRAKTI

Ancak ikinci yarı ile birlikte Beşiktaş bir toparlanma süreci yaşadı. Burak Yılmaz’ın da golleriyle katkı verdiği Siyah-Beyazlı takım ikinci yarının ilk 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, asıl çıkışı ise son 6 maçta yaptı. 3-2’lik Konyaspor galibiyetiyle başlayan süreçte 6’da 6 yapan Kartal, zirve yarışına da ortak oldu. Beşiktaş 13 maçta 33 puan topladığı ikinci devrenin lideri olarak dikkat çekerken, ilk devrede topladığı 26 puanı şimdiden solladı.

İKİNCİ SIRADA GALATASARAY VAR

Beşiktaş ikinci yarıda 38 golle de en başarılı hücum ekibi oldu. Aynı zamanda 30. hafta sonunda da 66 golle yine tüm rakiplerini geride bıraktı. Kartal, Galatasaray ile puan farkını 1’e, Başakşehir ile de 3’e indirerek, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi. Öte yandan ikinci devrede Beşiktaş’ın ardından en başarılı takım 31 puanla Galatasaray olurken, onu 27’şer puanla Başakşehir ve Çaykur Rizespor takip etti.