23 Şubat 2026 Pazartesi
  • Zirveye ortak olabilir! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Spor

Zirveye ortak olabilir! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi 09:12
Zirveye ortak olabilir! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE, ZİRVEYE ORTAK OLABİLİR

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 19 puana sahip. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE ALTI OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

Popüler Haberler
