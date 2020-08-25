İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3981
  • EURO
    8,7388
  • ALTIN
    457.411
  • BIST100
    1108.47
Spor

Ziya Alkurt, Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor, geçen sezon başında Denizlispor'dan transfer ettiği sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 15:23 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:23
ABONE OL

Süper Lig 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Ben Rienstra’dan sonra Ziya Alkurt ile de yolları ayırdı. 2019-2020 futbol sezonu başında sarı kırmızılı takıma transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Ziya Alkurt’un sözleşmesi karşılıklı olarak görüşülerek feshedildi. Ziya Alkurt, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı duyurdu. Ziya, paylaşımında "Kayserispor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde bana yardımcı olan başkanımız Berna hanıma, yöneticilerine ve tüm personellerine teşekkür ederim" cümleleri kurdu.

Ziya Alkurt, Hes Kablo Kayserispor forması ile 11 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkarak 782 dakika oyunda kalmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.