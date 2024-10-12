Ziya Erdal: Kaybedilmiş bir şey yok

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 puan toplayan Sivassspor'un tecrübeli kaptanı Ziya Erdal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ziya Erdal, ligde şu ana kadar istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirerek, "Özellikle iç sahada Eyüpspor ve Başakşehir maçlarından aldığımız mağlubiyetler bunun en büyük nedeni diye düşünüyorum. Sonuçta geriye bakmamak lazım, hatalardan ders çıkartıp önümüze bakmamız lazım." dedi.

Taraftarlardan rahat olmalarını ve kendilerine güvenmelerini isteyen tecrübeli futbolcu, "Lige belki hep sıkıntılı başlıyoruz ama sonradan açıldığımızı düşünüyorum. Bu sezon yeni bir takım oluşturduk. Alışma sürecini geçtiğimizi düşünüyorum ama sonuç gelmedikçe taraftarımız endişeleniyor. Bundan sonraki süreçte taraftarımızdan rahat olmalarını istiyorum. Gerçekten iyi bir takımız, bunu da zamanla sonuca yansıtacağımız düşünüyorum." diye konuştu.

"3 HAFTALIK GÜZEL BİR PERİYODA GİRECEĞİZ, 9 PUAN HEDEFLİYORUZ"



Ziya Erdal, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra çıkışa geçeceklerine inandığını belirterek, "Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarıyla 3 haftalık güzel bir periyoda gireceğiz. Bu maçlardan 9 puan hedefliyoruz. Bu maçları kazandığımız takdirde iyi bir konuma geleceğiz. Geçen sezon da lige böyle başlamıştık, ilk 8 haftada 10 puanımız vardı. Kaybedilmiş bir şey yok ama gerçekçi olup işe daha sıkı sarılıp biran önce ne gerekiyorsa yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, takımdaki golcü oyuncular Rey Manaj ve Fode Koita'nın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını da dile getirdi.

Trendyol Süper Ligin 9. haftasında konuk edecekleri Atakaş Hatayspor'un da lige iyi başlayamadığına değinen Ziya, "Kesinlikle zor bir maç olacak. Bizim için gerçekten çok önemli bir maç. İnşallah taraftarımız stada gelir, bizi destekler. İnşallah 3 maçlık seriye Hatayspor maçıyla başlarız." şeklinde görüş belirtti.

