İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0248
  • EURO
    46,9912
  • ALTIN
    4279.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Ziya Erdal, yaptığı yazılı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 12:45 - Güncelleme:
Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti
ABONE OL

Sivasspor formasını 17 yıldır terleten ve kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu Ziya Erdal, yaptığı yazılı açıklamayla camiaya veda etti.

Erdal, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 yıl A Takım, iki yıl PAF Takım Toplam on yedi yıl ekmeğini yediğim, formasını terlettiğim yuvama veda vakti Bu uzun yolculukta birlikte yürüdüğüm kıymetli başkanlarıma, kulüp yöneticilerime, değerli hocalarıma ve teknik ekiplerine, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımda olan; yeri bende apayrı olan büyük Sivasspor taraftarına kalpten teşekkür ederim. Bu uzun serüvene; dört kez UEFA Avrupa Kupası'na katılmanın gururunu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğunu, bir TFF 1. Lig şampiyonluğunu ve bir PAF Ligi şampiyonluğunu sığdırdım. Her anında bu formayı gururla, onurla taşıdım. Elbette gönül isterdi ki bu vedayı çok daha güzel bir tabloda yapayım Bir alt lige düşmek içimi acıtıyor. Ama inanıyorum ki Sivasspor yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig'e dönecek. Çünkü bu takımın arkasında yıkılmaz bir şehir, vazgeçmeyen bir taraftarı var. Yiğidolar, Sivasspor'un gerçek gücü, tutkusu ve ruhu sizlersiniz. Her zorlu anda, her umut ışığında, sahadaki yorgun bedenleri yeniden ayağa kaldıran siz oldunuz. Sizler sadece bir taraftar topluluğu değil, bu büyük ailenin en güçlü direklerisiniz. Benim için en büyük zenginlik; geride kırık bir kalp bırakmadan, sevgiyle hatırlanmak Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Sevginiz, dualarınız ve dostluğunuz hep kalbimde olacak. Bu kalp Sivasspor diye atmaya devam edecek Sözlerime son verirken; adı "Vefa Sezonu" olan bir yılda, on yedi yıl boyunca bu arma için ter döken oyuncularına bir teşekkürü bile çok görüp, vefasızlık edenleri siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum. Ancak sevdamız, sadakatimiz ve emeğimiz hiçbir zaman bir teşekkürle ölçülmedi, ölçülmeyecek de. Ben gönlümde her zaman Sivasspor'a ve bu güzel şehre bağlı kalacağım. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla"

2010-2011 sezonunda Sivasspor PAF takımına transfer olan Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 415 maça çıktı. Başarılı futbolcu, Sivasspor'da 9 gol kaydederken, 27 bin 809 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.