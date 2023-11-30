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Spor

Ziyech, Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde!

Galatasaray'da Manchester United mücadelesinde 2 gol ve 1 asist ile maçın oyuncusu seçilen Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine adını yazdırdı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Ziyech, Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde!
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında haftanın 11'i arasında yer aldı.

Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın oyuncusu" adayları arasında da gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Defans: Lewin Blum (Young Boys), Mikola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Joao Cancelo (Barcelona).

Orta Saha: Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Joao Mario (Benfica), Bukayo Saka (Arsenal), Hakim Ziyech (Galatasaray).

Forvet: Ciro Immobile (Lazio), Gabriel Jesus (Arsenal).

Şampiyonlar Ligi haftanın ilk 11'i, UEFA'nın Fantasy Futbol oyununda en yüksek puanı alan oyunculardan oluşuyor.

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