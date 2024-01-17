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Spor

Ziyechli Fas Afrika Kupası'na üç puanla başladı

Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldiği Tanzaya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Fas'ta Galatasaray'ın futbolcusu Hakim Ziyech 81 dakika sahada kaldı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Ziyechli Fas Afrika Kupası'na üç puanla başladı
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Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Tanzanya ile karşılaştı.

Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Fas 3-0 kazandı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Romain Saiss, 77. dakikada Azzedine Ounahi ve 80. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Tanzanya'da Novatus Miroshi 32 ve 70. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech maçta 81 dakika sahada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fas, Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Tanzanya ise Zambiya ile oynayacak.

  • tanzanya
  • hakim ziyech
  • afrika uluslar kupası

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