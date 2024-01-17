Ziyechli Fas Afrika Kupası'na üç puanla başladı

Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Tanzanya ile karşılaştı.

Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Fas 3-0 kazandı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Romain Saiss, 77. dakikada Azzedine Ounahi ve 80. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Tanzanya'da Novatus Miroshi 32 ve 70. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech maçta 81 dakika sahada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fas, Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Tanzanya ise Zambiya ile oynayacak.