'Zlatan bizi ölümle tehdit etti'

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:08

Zlatan’ın çok sert biri olduğunu belirten Pedro, “Houston’a karşı 1-0 öndeydik. 3-2 yenildik. Zlatan soyunma odasında, ‘Plajda gezmek için buraya gelen varsa Hollywood’a gitsin. Benim bankada 300 milyonum var. Paraya ihtiyacım yok. Buraya bir şeyleri değiştirmeye geldim. Ağzını açan olursa öldürürüm’ sözleriyle bizi tehdit etti” dedi.

İsveçli oyuncunun çok yüksek bir egoya sahip olduğunun da altını çizen Pedro, “11’e 11 karşı bir kick but maçı yapmak üzereydik ve birisi ‘Kim başlıyor?’ dedi asistanımız da ‘Joao Pedro, çünkü bugün onun doğum günü’ diye cevap verdi. İbrahimovic ona döndü ve şöyle dedi: ‘Her gün benim doğum günüm. Topu bana ver.’ Ve güldü” dedi.

Akşam