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Spor

Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da

Ünlü futbol yıldızı Zlatan Ibrahimovic yıllık 7 milyon eurodan Milan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:07 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:07
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Milan, İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşmenin imzalandığını resmen duyurdu.

Tecrübeli yıldız, İtalyan ekibinden sezon sonuna kadar 7 milyon euro ücret alacak.

"MİLAN'IN HAK ETTİĞİ YERDE OLMASI İÇİN YARDIM EDECEĞİM"

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra geldiği Milan'da geçen sezon çıktığı 20 maçta 11 gol 5 asist kaydetmişti.

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