Zlatan Ibrahimovic: 25 yaşında değilim ama eksiksiz hissediyorum

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:49

Karantina sürecinde eve kapalı kaldığını ve çok acıktığını ifade eden Zlatan, "Bu çok önemli bir maçtı. Milan 4 yıldır derbiyi kazanmamıştı. 2 hafta boyunca evde kilitli kaldım. Çok acıktım ve bugün bunu 2 golle kanıtladım. Penaltıyı kaçırarak hayal kırıklığına uğradım ama devamında golü yapmayı başardım, macera devam ediyor" dedi.

"KENDİMİ DAHA EKSİKSİZ HİSSEDİYORUM"



Kendisini daha eksiksiz hissettiğini de vurgulayan Zlatan, "25 yaşında değilim ama şu anda kendimi daha eksiksiz hissediyorum. Çok daha tecrübelendim ve oyuna tamamen hakimim. 10 yıl önceki fiziksel durumum olsaydı beni kimse durduramazdı ama şimdi de durduramıyor" şeklinde konuştu.

AC Milan'da harika bir ekip ile beraber olduğunu ifade eden Zlatan, "AC Milan'a geldiğimden bu yana ekip harika işler yapıyor. Pandemi sonrası özellikle inanılmaz bir bütünlük var. Takım büyüyor, zihniyet farklı, herkes sorumluluk alıyor. Takım arkadaşlarımın maçlarda ya da antrenmanlarda dinlenmesini kabul edemiyorum. Herkes %200 ile antrenman yapmak zorunda" dedi.

AC Milan'daki rolü hakkında da konuşan Zlatan, "Çok fazla sorumluluk hissediyorum, takımın en yaşlısıyım. Gerçekten sevdiğim bir durum, herkes beni takip ediyor ve herkes kazanmaya aç. Kendimi şaşırtmıyorum, seviyemi biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum. Sakatlığımdan sonra kendimi canlı hissetmek için ABD'ye gittim. Manchester'da Mourinho'ya hazır olmadığımı ve onu hayal kırıklığına uğratmak istemediğimi söyledim, bu yüzden ayrıldım. Daha sonra Milan, bana ihtiyacı olduğunu söyledi ve geri döndüm" şeklinde konuştu.