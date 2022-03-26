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Spor

Zlatan Ibrahimovic: En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması hakkındaki eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2022 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 19:14
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Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması nedeniyle eleştirilere mağruz kalan Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, eleştiriler hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmamasının çok öneli olmadığını söyleyen Zlatan, "Şampiyonlar Ligi müthiş bir organizasyon. Ancak onu kazanıp kazanmamam benim futbolculuğumu daha iyi hale getirmeyecek, ben her halükarda en iyisiyim. En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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