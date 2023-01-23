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Spor

Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakmaya hazırlanıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 41 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakmaya hazırlanıyor
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Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ibrahimovic, sezonun sona ermesinin ardından kramponlarını asacak.

Milan'ın, 41 yaşındaki yıldızı, futbolu bırakmasının ardından kulüpte tutmak istediği belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Ibrahimovic'e kulüp için bir büyükelçi rolü teklif edeceği ifade edildi.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon sakatlığı nedeniyle Milan'da resmi maçlarda süre alamadı.

İsveçli yıldız golcü, bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar sakatlığı nedeniyle hiç süre alamadı.

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