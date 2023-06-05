Zlatan İbrahimovic futbolu bıraktı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Oliver Giroud ve Rafael Leao (2) kaydetti. Verona'nın golü ise Davide Faraoni'den geldi.

Mücadelenin ardından Milan'ın tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Mila ise efsane oyuncusu hakkında yaaptığı veda paylaşımında, "Efsaneler sonsuza dek yaşar" ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ise yaptığı açıklamada, "Futbola veda ediyorum ama sizlere değil." dedi.