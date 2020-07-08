08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:16 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:16

AC Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Juventus karşısında sahada kaldığı süre içerisinde bir gol atıp, bir de asist yaparak sansasyonel galibiyetin mimarlarından oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zlatan, "AC Milan'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum, eğlenmeye devam etmek için önümde bir ayım daha var. Futbolda kontrol edemediğiniz şeyler de olabiliyor; taraftarlarımız için özür dilerim; bu AC Milan'daki son maçlarımdan biri olabilir" dedi.

ÇOK İYİ ANTRENMAN YAPIYORUM



AC Milan'daki günleri hakkında da konuşan Zlatan, "İlk günden bu yana AC Milan'da olsaydı şampiyon olabilirdik. Ben yaşlıyım, bu bir sır değil ancak yaş gerçekten bir rakam. Çok iyi antrenman yapıyorum, kendime çok iyi bakıyorum ve 38 yaşındaki bir bedene sahip değilim. Maskot olmak için AC Milan'da değilim" şeklinde konuştu.

Zlatan, "Teknik direktör olacak mısın?" sorusuna ise, "Ben oynadığım kulüplerde başkan, teknik direktör ve futbolcuyum ancak bana sadece futbolcu olarak para veriyorlar, tek olumsuz şey bu" dedi.