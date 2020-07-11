Zlatan Ibrahimovic: ''Henüz benim gibisini görmedim''

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:08

Zlatan Ibrahimovic, Milan'da yeniden forma giyiyor olması ve futbolculuk kariyerindeki geleceği üzerine konuştu.

Ibrahimovic, eski Milan'a katılmak isteseydi Monza'ya eski Başkan Berlusconi'nin yanına gideceğini söyledi.

GALLİANİ'Yİ SEVİYORUM



Milan'a Ocak ayında tekrar katılan Ibrahimovic; "Galliani (Milan CEO'su) beni aradı ve 'Bana bunun senin Milan'ın olmadığını söyledin. Senin eski AC Milan'ın Monza'da 11 km uzaklıkta Berlusconi'nin elinde yer alıyor.' dedi. Galliani'yi seviyorum, bir sportif direktörün ne yapması gerekiyorsa öyle davranıyor. Milan'a ilk kez transfer olduğumda, İsveç'teki evime gelmişti ve beni almadan gitmeyeceğini söylemişti." dedi.

Ibrahimovic, taraftarsız oynanan maçlar hakkında; "Taraftar olmadan biraz garip oluyor. Maçların en az yüzde 50'sine etkileri var. Sizi hareketlendiriyorlar ve kendinizi canlı hissediyorsunuz." dedi.

BEN BÖYLE BÜYÜDÜM

Ekim ayında 39. yaşını dolduracak olan Ibrahimovic; "Şu an 38 yaşındayım ama sahada koşmaya başlayınca diğerlerinden daha az koşmamalıyım. Aynısını hatta daha fazlasını yapmalıyım. Herkesten daha iyisini yapmalıyım çünkü ben böyle büyüdüm." dedi.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan forması ile Ocak ayındaki transferinden itibaren 13 resmi maça çıktı. İsveçli süper yıldız, bu maçlarda takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

EN KOMPLE FORVET BENİM



Bayrağı kendisinden devralacak bir futbolcu olduğunu düşünmediğini de söyleyen Ibrahimovic, "Umarım bir gün böyle birisi gelir ama sanmıyorum. En komple forvet Ibrahimovic'tir. Henüz başka bir 'Ibrakadabra' daha görmedim. 1.96 metre boyunda, Mike Tyson gücüne sahip, Muhammed Ali gibi dans etmeyi bilen ve Bruce Lee kadar çabuk... Hayır, başka yok" diyerek sözlerini noktaladı.