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Spor

Zlatan Ibrahimovic İsveç Milli Takımı'na geri dönüyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:31
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic, İtalya temsilcisiyle ligde çıktığı 4 maçta 7 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) İsveç forması giymesinin ardından emeklilik kararı alan Ibrahimovic, milli takımda 116 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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