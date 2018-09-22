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Zlatan İbrahimovic 'İsveç'te şampiyonluk kupam eksik' dedi Malmö'ye göz kırptı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Malmö'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

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Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta  kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından  Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini  İsveç'te sonlandırması için  transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic,  "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam  eksik." ifadelerini kullandı.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan  tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında  oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö  takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

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