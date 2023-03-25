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Spor

Zlatan Ibrahimovic milli takım formasıyla rekor kırdı

41 yaşındaki tecrübeli golcü Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

25 Mart 2023 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Zlatan Ibrahimovic milli takım formasıyla rekor kırdı
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Yıllara meydan okuyan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Belçika karşılaşmasında yeni bir rekor kırdı.

41 yaşındaki yıldız isim, Belçika karşısında 72. dakika Alexander Isak'ın yerine oyuna dahil oldu. Maçta forma giymesiyle Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu ünvanını aldı.

DINO ZOFF'U GEÇTİ

Daha önceki rekor ise İtalya'nın efsane file bekçilerinden Dino Zoff'a aitti. Zlatan Ibrahimovic 41 yaş 5 ayla rekoru elde ederken Dino Zoff ise son olarak 41 yaş 3 aylıkken bu ünvanı elde etmişti.

Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıktı ve 1 golle takımına katkıda bulundu.

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