Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Zlatan Ibrahimovic, MLS'de kaldı

Geleceği ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılan Zlatan Ibrahimovic, kariyerine MLS'te devam edeceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milan'a geri dönebileceği de konuşulan Zlatan Ibrahimovic, Amerika'da kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tecrübeli yıldız, "MLS, seninle henüz işim bitmedi" mesajıyla MLS'te Los Angeles Galaxy forması giymeye devam edeceğini belirtti.

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'nin formasını 28 maçta giydi ve 23 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA