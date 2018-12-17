Zlatan Ibrahimovic, MLS'de kaldı
Geleceği ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılan Zlatan Ibrahimovic, kariyerine MLS'te devam edeceğini açıkladı.
Milan'a geri dönebileceği de konuşulan Zlatan Ibrahimovic, Amerika'da kariyerine devam edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tecrübeli yıldız, "MLS, seninle henüz işim bitmedi" mesajıyla MLS'te Los Angeles Galaxy forması giymeye devam edeceğini belirtti.
Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'nin formasını 28 maçta giydi ve 23 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'de kaldığını açıkladı! "MSL, seninle henüz işim bitmedi" https://t.co/TKVd7NqZwT— Star Spor (@Star_Spor) 17 Aralık 2018
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