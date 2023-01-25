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Spor

Zlatan Ibrahimovic: Onun Dünya Kupası'nı kazanacağından emindim

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupas'nı kazanan Arjantin'le ilgili görüşlerini aktardı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 21:27 - Güncelleme:
Zlatan Ibrahimovic: Onun Dünya Kupası'nı kazanacağından emindim
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İbrahimovic, "Messi, tarihin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor. Onun Dünya Kupası'nı kazanacağından emindim. Mbappe bir Dünya Kupası daha kazanacaktır. Onun için endişelenmiyorum. Messi her şeyi kazandı ve her zaman hatırlanacak ancak Arjantin'deki diğer futbolcular için endişeleniyorum.

Kötü davranış sergileyen Emiliano Martinez gibi isimler daha fazla bir şey kazanamayacaklar. Profesyonel bir oyuncu olarak konuşuyorum, bu sadece bir kez kazanacağınızın, bir daha kazanamayacağınızın işaretidir. Bu şekilde kazanamazsınız" diye konuştu.

Dünya Kupası'nın kazanan Arjantin'de, turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Emiliano Martinez ödül töreninde yaptığı hareketle finale damga vurmuştu. Fransa, daha sonra Martinez'den şikayetçi olurken, UEFA da 30 yaşındaki futbolcu için soruşturma başlatmıştı.

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