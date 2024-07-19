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Spor

Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, dünya devine imzayı attı

Efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian ilk profesyonel sözleşmesini Milan ile imzaladı.

19 Temmuz 2024 Cuma 12:31 - Güncelleme:
Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, dünya devine imzayı attı
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Efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

IBRAHIMOVIC'İN OĞLU GENÇ TAKIMDA OYNAYACAK

İtalyan gazeteci Antonio Vitiello'nun haberine göre, 2006 doğumlu Maximilian Ibrahimovic, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Maximilian Ibrahimovic, Milan'ın Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Gençler Ligi'nde yer alan Milan Primavera'da top koşturan genç sol kanat, 29 maçta 3 gollük performans göstermişti.

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