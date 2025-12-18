Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile imzaladı

Eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi.

Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.

Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.