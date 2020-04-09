Zlatan İbrahimovic'ten hayranlarına mesaj var!

09 Nisan 2020 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 19:42

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, ülkede etkili olan koronavirüs salgını sonrası futbola ara verilmesinin ardından ülkesi İsveç'e dönmüştü. Sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracağı ve hatta futbolu bırakacağı konuşulan İsveçli yıldız sürpriz bir yerde görüntülendi.

Ibrahimovic, daha önce yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby takımı ile misafir futbolcu olarak idmana çıktı. Kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyuncunun antrenman görüntülerini paylaştı.

İsveç'te takımların kolektif şekilde idmana çıkmalarına ve seyircisiz bir şekilde hazırlık maçları oynanmasına müsaade ediliyor.