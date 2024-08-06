İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5651
  • EURO
    36,7769
  • ALTIN
    2577.41
  • BIST100
    9881.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zlatan Ibrahimovic'ten Mourinho itirafı!
Spor

Zlatan Ibrahimovic'ten Mourinho itirafı!

Futbol kariyerine nokta koyan Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6 Ağustos 2024 Salı 17:23 - Güncelleme:
Zlatan Ibrahimovic'ten Mourinho itirafı!
ABONE OL

Futbol kariyerine nokta koyan Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Ibrahimovic, "Jose bir makineydi. İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkarırdı. Aklınıza nasıl gireceğini biliyor. Seviyeniz ne olursa olsun size nasıl davranacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun sert bir mizacı olduğunu söyleyen Zlatan, "Bana Capello'nun daha modern bir versiyonunu hatırlatmıştı. Disiplin, yoğunluk... Yumuşak değildi ama ben de bunu seviyorum, bana geldiğim yeri hatırlattı. Ailem çok katıydı." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.