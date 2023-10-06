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Spor

Zlatan'dan Çin ve Arabistan itirafı

Dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, kariyerini temmuz ayında sonlandırmıştı. İsveçli yıldız oyuncu, kariyerinin devam ettiği dönemde Çin ve Arap kulüplerinden teklifler alığını itiraf etti.

6 Ekim 2023 Cuma 20:08 - Güncelleme:
Zlatan'dan Çin ve Arabistan itirafı
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Futbolun çılgın adamı olarak nitelendirilen ve Temmuz ayında futbol hayatını noktalayan Zlatan Ibrahimovic çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim, Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncular hakkında yorum yaptı.

'ÇİN VE ARABISTAN'DAN TEKLİF ALDIM'

Belirli bir seviyeye ulaşan oyuncuların belli bir aşamada durmaları gerektiğini düşündüğünü söyleyen Ibrahimovic, "Çin'den de teklif aldım, Suudi Arabistan'dan da teklif aldım. Ama durum şu ki siz ne istiyorsunuz? Ne gibi hedefleriniz var? Kazandıklarınızla değil, yeteneğinizle hatırlanmalısınız. Her gün antrenman yaptığımız, tanındığımız şey yeteneğimizdir ve herkes bu şekilde hatırlanmak ister' şeklinde konuştu.

Bazı oyuncuların yeterince para kazanmadıkları için çok para kazanabileceği durumlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen İsveçli golcü, "Daha düşük bir aşamaya geçip kariyerinizi farklı bir şekilde bitiremezsiniz. Ama dinleyin, nerede futbol oynarsanız oynayın, bu futboldur. Futbol insanları birbirine bağlar. Bu, paylaştığımız bir hayaldir. Profesyonel bir futbolcu olarak futbol oynadığınız sürece bu yeterli. Suudi Arabistan büyüyor. MLS büyüyor. Çin'de de zirve vardı ve orada durumun neden değiştiğini bilmiyorum. Ama ahlaki bir şey mi? Hayır. Kendimiz ve ailemiz için bir şeyler yapıyoruz. Beş ya da 10 yıl sonra varlıklı, sağlıklı bir hayatınız varken sizi kim yargılayacak? Hiçbir şey bedava değil; sen bedava çalışmıyorsun, ben bedava çalışmıyorum. Paraya ihtiyacım yok ama çok pahalıyım.' ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, Milan gibi devlerin formalarını giyen Ibrahimovic çıktığı 827 karşılaşmada 496 gol, 205 asistlik performans sergilemişti.

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