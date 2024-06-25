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Spor

Zlatko Dalic: Bu bizim turnuvamız değil

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, İtalya ile son dakikada 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

25 Haziran 2024 Salı 01:31 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Bu bizim turnuvamız değil
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EURO 2024 C Grubu son maçında İtalya ile 1-1 berabere kalan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Dalic'in o açıklamaları:

"Son dakika Arnavutluk, son dakika İtalya... Çocukları gösterdikleri mücadele, istek ve fedakarlık için sadece tebrik edebilirim. Bu bizim turnuvamız değil."

Çok ucuz bir gol yediklerini söyleyen Marin Pongracic de şunları söyledi:

"Çok üzücü. Arzumuz oradaydı. Onlara şans verdik, başka türlü de olabilirdi. Devre arasından sonra ayağa kalktık, daha fazla risk aldık, bir gol attık ve sonunda çok ucuz bir gol yedik."

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