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Spor

Zlatko Dalic: Livakovic bizim ilk tercihimiz

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Letonya ve Ermenistan maçı öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçeli Livakovic için, 'O bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu. Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek.' yorumunda bulundu.

14 Kasım 2023 Salı 13:36 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Livakovic bizim ilk tercihimiz
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Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Letonya ve Ermenistan maçları öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KALEDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Dalic, basın toplantısında Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic için de konuştu. Hırvat teknik direktör, Livakovic için, "Livakovic bizim ilk tercihimiz, desteğimize sahip bir oyuncu. Bir sakatlık olmadığı sürece kalede olmaya devam edecek. Birçok kez bizi kurtardı ve onu sorgulamak istemiyorum. Livakovic ilk tercihimiz olmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci sarı-lacivertli takımın kalesini 11 maçta korudu.

GRUPTA SON DURUM

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda yer alan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak. Hırvatistan, bu maçlar öncesinde 6 maçta topladığı 10 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.

A Milli Takım ise Letonya karşısında aldığı galibiyetle EURO2024'e gitmeyi garantilemişti. Türkiye son maçında Galler deplasmanına gidecek.

PUAN DURUMU

Türkiye: 7 maç, 16 puan

Galler: 6 maç, 10 puan

Hırvatistan: 6 maç, 10 puan

Ermenistan: 6 maç, 7 puan

Letonya: 7 maç, 3 puan

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