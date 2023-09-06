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Spor

Zlatko Dalic: Livakovic eskisinden daha mutlu

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, öğrencisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu. İşte detaylar...

6 Eylül 2023 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Livakovic eskisinden daha mutlu
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Fenerbahçe'den Hırvatistan Milli Takım kampına katılan Dominik Livakovic'e hocası sahip çıktı.

Dinamo Zagreb'ten ayrılan oyunculara yönelik Hırvat medyasının ve taraftarların eleştirisine Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic sahip çıktı.

Dalic, "Transfer dönemi hakkında oyuncularla konuşmuyorum. Kararları ne olursa olsun onları destekliyorum. Gördüğüm kadarıyla hepsi daha iyi seviyede. Mateo Kovacic, Manchester City'e gitti. Soru işaretlerine gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola ile çalışacak. Her zaman yerel şüphelerimiz ve eleştirilerimiz oluyor ancak bunun ne kadar saçma olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"LIVAKOVIC, YENİ ŞEYLER DENEMELİYDİ"

Hırvat teknik adam, "Livakovic Fenerbahçe'ye gitti. Bundan mutluyum. Eskisinden daha mutlu. Her ne kadar dileği bu olsa da sonsuza kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı. Ayrılmalıydı. Gidip yeni şeyler denemeliydi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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