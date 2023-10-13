Zlatko Dalic: Livakovic'in suçu yok

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Zlatko Dalic yaptığı açıklamada, "Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük, maçın başından itibaren birçok hata yaptık, oyunumuzu bulamadık." dedi.

Zlatko Dalic, "Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı. Şu anda sahip olduğumuz her şeyle maksimumumu vermeliyiz ve bugün bunu yapamadık. Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı." şeklinde konuştu.