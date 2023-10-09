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Spor

Zlatko Dalic: Türkiye maçı bizim için önemli olacak, puan almalıyız

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2023 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Zlatko Dalic: Türkiye maçı bizim için önemli olacak, puan almalıyız
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Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile yapacakları karşılaşmanın kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Dalic, milli takımın başkent Zagreb'te yapacağı antrenman öncesi 12 Ekim'de Osijek'te Türkiye, 15 Ekim'de de deplasmanda Galler ile yapacakları maçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÜST DÜZEY OYNAMALIYIZ"

Türkiye ile oynanacak karşılaşmadan heyecan duyduğunu aktaran Dalic, "Taraftarlarla dolu bir stat, muhteşem bir atmosfer ve destek olacak. Türkiye maçında üst seviyede bir oyun sergilemeli ve bizim için önemli olacak puanı almalıyız." dedi.

Dalic, Türkiye ilk karşılaşmadan galip ayrıldıklarını anımsatarak, "Yeni bir teknik direktörleri var. Muhtemelen de yeni istekleri olacak. Biz iyi bir oyun sergiliyoruz ve umuyorum bunu Osijek'te devam ettiririz. Zira Osijek'teki karşılaşma kilit öneme sahip. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi hedefimize daha da yakınlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

  • Zlatko Dalic
  • Hırvatistan Milli Takımı
  • 2024 Avrupa Şampiyonası

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