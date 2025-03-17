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Spor

Zlatko Dalic'ten Livakovic açıklaması

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, milli takım kadrosunda yer alan kaleciler ve Dominik Livakovic'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Zlatko Dalic'ten Livakovic açıklaması
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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, milli takım kadrosunda yer alan kaleciler ve Dominik Livakovic'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dalic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kalecilerle ilgili ilk kez böyle bir sorun yaşıyoruz. Livakovic, bir süredir oynamıyordu. Kotarski de aynı şekilde. Sadece Ivusic, düzenli süre buluyor. Antrenör kadromuzda eski kaleciler de var ve onlar bu durumu benden daha iyi değerlendirecektir." dedi.

62 GÜN SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe kalecisi, yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalmış, 62 gün sonra Samsunspor karşısında forma giymişti.

FRANSA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Hırvatistan Milli Takımı, Uluslar Ligi Çeyrek Finali ilk maçında 20 Mart tarihinde Fransa'yı ağırlayacak. Hırvatlar, ilk maçın ardından 3 gün sonra Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

  • Zlatko Dalic
  • Dominik Livakovic
  • Hırvatistan Milli Takımı

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