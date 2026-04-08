Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansıyla beğeni topluyor.

Beşiktaş maçının duraklama dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu, takımını galibiyete taşıdı. 90+11'de fileleri sarsan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tuttu.

Kerem Aktürkoğlu, bu golle ulaşması zor bir istatistiğe imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formasıyla Beşiktaş ağlarını havalandıran 3'üncü oyuncu oldu. Bu başarıya daha önce Raşit Çetiner ve Saffet Sancaklı ulaşmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'ye 12 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Milli takımın Dünya Kupası yolundaki son maçı olan Kosova maçında da galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu, en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilerle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.