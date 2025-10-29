Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" açıklamasının yankıları dün de devam etti. TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynayan 152 hakemi PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı. Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi'nden Disiplin Kurulu'na gönderilen bu hakemler arasında üst klasmandan Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Alper Yılmaz, Yunus Dursun ve Zorbay Küçük yer aldı. Tedbirli sevk edilen isimler dünden itibaren maç almayacak. TFF talimatına göre; bahis oynayanlar üç aydan bir yıla kadar men cezası alırken, 45 gün ve üzeri ceza alanların hakemliği sona erecek. Disiplin Kurulu, en kısa sürede hakemlerin savunmalarını alacak. Kurul, alınan savunmalar sonrası kararlarını açıklayacak. Hakemler, karara itiraz edip Tahkim Kurulu'na başvurabilir. Hakemlerin hangi maçlara ne kadar bahis yaptıkları, Disiplin Kurulu'nun kararının ardından açıklanması bekleniyor.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

SÜPER LİG

Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

Rizespor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Eyüpspor

TFF 1. LİG

Erokspor-Bodrumspor

KONFERANS LİGİ ELM.

Rosenborg-Hammarby

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELM.

Drita-Differdange

UEFA GENÇLİK LİGİ

Kairat-Real Madrid

MADDE 57–BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.