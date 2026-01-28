UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve Devler Ligi'ni 10 puanda tamamladı.

Maçta Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Cherki kaydetti.

Galatasaray'da sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, lig aşamasında 8 maçın ardından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Temsilcimiz 19. sırada yer aldı.

Manchester City ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Bu sonuçların ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Galatasaray, gerçekleşecek kura çekiminin ardından

Muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'nda 13 puanlı Manchester City'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Salla, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Okan Buruk: Kim olursa olsun iddialıyız

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

İLKAY VE SANE, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.

İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.

Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.

İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.

SİNGO, 67 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi.

Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.

Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada ceza yayının hemen önünden O'Reilly'nin kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Manchester City, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.

62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.

90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.

Kalan bölümde skoru koruyan Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna çıkarken, Galatasaray ise play-off turunda yoluna devam edecek.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki (Dk. 82 Nico Gonzalez), Bernardo Silva, Marmoush (Dk. 67 Reijnders), Doku (Dk. 36 Foden), Haaland

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Eren Elmalı), Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 67 Torreira), Sane (Dk. 80 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 86 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Yunus Akgün), Osimhen

Goller: Dk. 11 Haaland, Dk. 29 Cherki (Manchester City)

Sarı kart: Dk. 19 Lemina (Galatasaray)