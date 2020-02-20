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Spor

'ZORLU' derbi öncesi mesaj!

Kadıköy deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, son anda bir değişiklik olmazsa Zorlu Raffles Otel'de kampa girecek. Galatasaray bu şekilde derbi günü İstanbul trafiğinden kurtulacak.

20 Şubat 2020 Perşembe09:20 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:20

Kadıköy deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, son anda bir değişiklik olmazsa Zorlu Raffles Otel'de kampa girecek. Galatasaray bu şekilde derbi günü İstanbul trafiğinden kurtulacak.

Galatasaray, son anda planda bir değişiklik olmazsa Florya Metin Oktay Tesisleri yerine Zorlu Center'de Fenerbahçe maçı için kampa girecek. Bu sezon tartışmalara neden Zorlu'da kamp yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu şekilde maç gününde trafik sorunu yaşamayacak.

Bu sezona damga vuran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya geldiği görüşme sonrasında Zorlu, oldukça popüler bir mekan halini almıştı. Sarı-kırmızılılar sürekli olarak bu üçlünün buluşmasını eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, twitter hesabından, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'ın bu görüşmenin gerçekleştiği sezonda Zorlu'da bulunan Raffles Otel'de kamp yaparak Kadıköy'e gidecek olması, "anlamlı bir mesaj" olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılılar geçen sezonlarda da yine Zorlu Center'de bulunan bu otelde kampa girmişti.

BARBEKÜ DE GÜNDEMDE

Galatasaray'da gündeme gelen bir diğer konu ise derbi maç öncesi tesislerde bir barbekü düzenlenmesi... Futbolcu eşlerinin de katılacağı bir organizasyon düzenlenmesi ve böylece Fenerbahçe karşılaşmasından önce takımdaki bağların güçlendirilmesi planlanıyor.

(Milliyet)

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