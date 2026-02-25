İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Zorlu maç öncesi 7 eksik! Fenerbahçe için tur ihtimalleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı lacivertliler turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. İşte detaylar...

25 Şubat 2026 Çarşamba 11:23
Zorlu maç öncesi 7 eksik! Fenerbahçe için tur ihtimalleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

7 EKSİK

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

