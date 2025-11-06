Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak maçta Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Sezona Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puana ulaştı. Ligde ise zorlu G.Antep ve Beşiktaş virajlarını geçmeyi başaran Tedesco'nun öğrencileri, çıkışını Çekya'da sürdürmeyi hedefliyor.

DIŞ SAHADA 3 MAĞLUBİYET

Henüz dış sahada galibiyeti olmayan Kanarya; Devler Ligi ön elemesinde Mourinho'nun yönetiminde Feyenoord ve Benfica'ya deplasmanda kaybetmişti. D.Zagreb maçıyla birlikte F.Bahçe 3 maçı da yitirdi. Tedesco, bu şanssızlığa da son vermeye çalışacak. Temsilcimizde kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk dışında UEFA listesine bildirilmeyen isimlerin haricinde eksik bulunmuyor. Beşiktaş derbisindeki kadronun aynı şekilde sahada olması bekleniyor.

PLZEN'E KARŞI ÜSTÜNLÜK VAR

F.Bahçe ile Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynanan ilk maçı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu. Öte yandan Çekya ekibi bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta iyi skorlar aldı. Malmö'yü 3-0, Roma'yı da deplasmanda 2-1 yenen Plzen, Ferencvaros'la da berabere kalarak 7 puan topladı. Çekya Ligi'ndeki son 3 maçtan ise galip ayrıldılar.