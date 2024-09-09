A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH'İN CEZASI BİTTİ



Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

İZMİR, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA 37. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



İzmir, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

19 İL VE 36 STAT



Türkiye'de 19 il ve 36 statta 272 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda yapan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen statta da 3 müsabaka oynadı.

GÜRSEL AKSEL STADI, 2. KEZ EV SAHİBİ



İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı. Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.

14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

İSTANBUL'DA 145 KARŞILAŞMA



Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.