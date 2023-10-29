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Spor

Zorlu maçta son söz Kuzeyboru'dan

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

29 Ekim 2023 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Zorlu maçta son söz Kuzeyboru'dan
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Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Erkul Janset Cemre, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

Setler: 26-28, 21-25, 25-16, 25-20, 17-15

Süre: 145 dakika (36, 32, 23, 29, 25)

  • Vodafone Ligi
  • Kuzeyboru
  • Aydın Büyükşehir

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