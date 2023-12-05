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Spor

Zouma için bilgi verene para ödülü verilecek

Premier Lig ekibi West Ham United, futbolcusu Kurt Zouma'nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi verene para ödülü vaat etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 00:30 - Güncelleme:
Zouma için bilgi verene para ödülü verilecek
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Kurt Zouma'nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi paylaşana 25 bin sterlin para ödülü vereceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü ailesiyle evdeyken Fransız futbolcunun evinin soyulduğu belirtildi. Hırsızların aile için önemli değere sahip eşyaları çaldığı kaydedilen açıklamada, "Hırsızların tutuklanmasına ve başarılı bir şekilde yargılanmasına yol açacak bilgi verene 25 bin sterlin ödül teklif ediyoruz." denildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Zouma'nın evinden 100 bin sterlin değerinde para ve mücevher çalındığı ifade edildi.

Zouma, West Ham United'ın ligde dün Crystal Palace ile oynadığı maçta forma giymemiş, kulüp Fransız oyuncunun "kişisel nedenlerle" kadroda olmadığını açıklamıştı.

  • Kurt Zouma
  • West Ham United
  • para ödülü

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