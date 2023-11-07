ZTK'de 4. tur kuraları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları 5-6-7 Aralık'ta oynanacak. Maçlar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
İşte 4. Tur'da tüm eşleşmeler:
-Trabzonspor - Çorum FK
-Başakşehir - Şanlıurfaspor
-Sivasspor - Arnavutköy Bld.
-Antalyaspor - Kepezspor
-Hatayspor - Düzcespor
-Samsunspor - Tokat Bld. Plevnespor
-Ankaragücü - İskenderunspor
-Gaziantep FK - Etimesgut Bld.
-Kayserispor - Vanspor
-Alanyaspor - Kocaelispor
-Rizespor - Bucaspor
-Pendikspor - Isparta 32
-Kasımpaşa - Kırşehir Bld.
-Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor
-Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor
-Göztepe - 1461 Trabzon
-Eyüpspor - Ankara Demirspor
-Bodrumspor - Menemen FK
-Altay - Kırklarelispor
-Sakaryaspor - Ankaraspor
-Gençlerbirliği - Bornovaspor
-Manisa FK - Kastamonuspor
-Erzurumspor - Erzincanspor
-Ankara Keçiörengücü - Muşspor
-Adanaspor - Esenler Erokspor
-Bandırmaspor - Somaspor
-Boluspor - Amedspor
-Ümraniyespor - Çankayaspor