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Spor

ZTK'de 4. tur kuraları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Karşılaşmalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

7 Kasım 2023 Salı 14:55 - Güncelleme:
ZTK'de 4. tur kuraları belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları 5-6-7 Aralık'ta oynanacak. Maçlar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

İşte 4. Tur'da tüm eşleşmeler:

-Trabzonspor - Çorum FK

-Başakşehir - Şanlıurfaspor

-Sivasspor - Arnavutköy Bld.

-Antalyaspor - Kepezspor

-Hatayspor - Düzcespor

-Samsunspor - Tokat Bld. Plevnespor

-Ankaragücü - İskenderunspor

-Gaziantep FK - Etimesgut Bld.

-Kayserispor - Vanspor

-Alanyaspor - Kocaelispor

-Rizespor - Bucaspor

-Pendikspor - Isparta 32

-Kasımpaşa - Kırşehir Bld.

-Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor

-Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

-Göztepe - 1461 Trabzon

-Eyüpspor - Ankara Demirspor

-Bodrumspor - Menemen FK

-Altay - Kırklarelispor

-Sakaryaspor - Ankaraspor

-Gençlerbirliği - Bornovaspor

-Manisa FK - Kastamonuspor

-Erzurumspor - Erzincanspor

-Ankara Keçiörengücü - Muşspor

-Adanaspor - Esenler Erokspor

-Bandırmaspor - Somaspor

-Boluspor - Amedspor

-Ümraniyespor - Çankayaspor

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