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Spor

ZTK'de kura heyecanı bugün yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak. Bu turda Süper Lig'den 6 takım bulunacak.

AA7 Kasım 2023 Salı 09:46 - Güncelleme:
ZTK'de kura heyecanı bugün yaşanacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi salı günü (bugün) gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Kura çekiminde yer alan Süper Lig ekipleri: Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor

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