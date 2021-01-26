İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4118
  • EURO
    8,9843
  • ALTIN
    441.417
  • BIST100
    1523.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zubejda, Ljajic'i eski günlerine döndürdü!
Spor

Zubejda, Ljajic'i eski günlerine döndürdü!

Eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona giren Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic eski günlerine geri dönüyor. Ljajic'teki değişimin sırrı ise yeni sevgilisi Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel bir uyum yakalamasında saklı.

26 Ocak 2021 Salı 10:16 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:16
ABONE OL

Beşiktaş'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ

Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi. Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel bir uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor.

219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.

Takvim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.