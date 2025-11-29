İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Zubkov: Golü yedikten sonra uyandık

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ YEDİKTEN SONRA UYANDIK"

Zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Zubkov, "Bugün aslında iyi bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maça başlangıcımız yavaş ve sakin oldu. Golü yedikten sonra uyandık. Ondan sonra bizim için iyi bir maç oldu." dedi.

"HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Son iki karşılaşmada gelen geri dönüşlerle ilgili soruya ise kısa ve net bir cevap verdi:

"Hak ettiğimizi gösteriyor aslında, çok basit."

