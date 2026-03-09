İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
  Zubkov: Kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık
Spor

Zubkov: Kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık

Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Zubkov, erken gelen kırmızı kartın kendileri için fırsat yarattığını söyledi.

9 Mart 2026 Pazartesi 22:58
Zubkov: Kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtaki 3. golün hazırlayıcısı olan Zubkov, maç sonucu açıklamalarda bulundu.

İşte Zubkov'un açıklamaları:

"Her rakibe karşı alınan 3 puan önemli. Erken gelen kırmızı kart belki bizim adımıza biraz fırsat yaratmış olsa da rakibe kırmızı kart sonrası fırsatlar verdiğimiz durumlar da oldu. Aslında kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık belki de. Tabii ki kolay değil 10 kişi kalmış bir rakibe karşı oynamak.'

'Tabii ki mutluyuz 3 puanla döndüğümüz için ama bu da bize her zaman mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Aslında tarzım yeni değil.'

SAÇI HAKKINDA GELEN SORU ÜZERİNE

'Trabzonspor'a ilk katıldığımda saçlarım yine bu şekilde beyazdı. Onun da şans getirdiğini söyleyebiliriz."

