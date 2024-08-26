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Spor

Zufic ile yeni bir başlangıç! Dominik Livakovic küllerinden yeniden doğdu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic yediği gollerle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. 29 yaşındaki eldiven, eski kaleci antrenörü Zufic ile yeniden çalışmaya başlamasıyla adeta yeniden doğdu. İşte detaylar...

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Zufic ile yeni bir başlangıç! Dominik Livakovic küllerinden yeniden doğdu
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Fenerbahçe taraftarların transferini aylarca beklediği Livakovic, Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlayamadı. Sezonun ilk bölümünde yediği hatalı goller ve kalesinde güven vermeyişi ile eleştirilen Livakovic için çanlar çalmaya başlamıştı.

Özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda eleştirilen Livakovic'i kazanmak isteyen yönetim devreye girdi ve teknik heyete yıldız kalecinin daha önce birlikte çalıştığı Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic dahil edildi.

ZUFIC İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Livakovic'in Fenerbahçe'deki kariyeri belki de 14 Şubat 2024 tarihinde bu hamleyle birlikte değişti. Hırvat kaleci, daha önce Zufic ile birlikte çalıştığı dönemde çok iyi performans göstermiş ve dünya devlerinin dahi ilgisini çekmişti.

Zufic ile antrenmanlara başlayan Livakovic, kalesinde öz güvenini yeniden kazandı ve sezonun ikinci bölümünde küllerinden yeniden doğdu.

KURTARIŞ YÜZDESİ ARTTI

Livakovic, özellikle takımı adına Avrupa maçları başta olmak üzere ligde de birçok kritik kurtarışa imza atarak galibiyetlerin alınmasında önemli rol oynadı. UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Olympiakos'a karşı oynadığı iki maç ve sonunda penaltılarda yaptığı kurtarışlarla tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.

YENİ SEZONA DA İDDİALI BAŞLADI

Fenerbahçe kariyerindeki ikinci sezonuna başlayan Livakovic, yeni sezona da bitirdiği yerden başladı. Sezonun başında sık sık değişen savunma hattına rağmen kalesinde güven veren Livakovic, maç başına 3.9 isabetli kurtarış yüzdesi yakalayarak taraftarına güven tazeledi.

Livakovic, yardımcı kaleci antrenörü Sandro Zufic ile yeni sezonda da çalışmalarına devam ediyor.

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