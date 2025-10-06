İspanya, FIFA ve UEFA'nın men edemediği İsrail'in başta spor organizasyonları olmak üzere hiçbir yerde barınamaması için büyük bir duruş sergiliyor. Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'nın da 'katılın' çağrısı yaptığı Barselona'daki tepki yürüyüşüne yüzbinler destek verdi. Dünyaca ünlü hoca, bu hareketiyle büyük bir alkış aldı. Athletic Bilbao takımı ise ülkeye sığınan Gazzelileri maç öncesi sahaya çıkarıp stada selamlattı. Taraftarlar Filistin bayrakları ve atkıları salladı. Athletic Bilbao sadece stat içini değil dışını da Filistin renklerine bürüdü. Osasuna taraftarları, Getafe karşılaşmasında mesaj vermek için sahaya tenis topları fırlattı ve "İsrail yıkılmıştır" pankartları açtı.

İSRAİL YIKILMIŞTIR!

Villarreal forması giyen İsrailli oyuncu Manor Solomon ise kendi takımının taraftarlarından büyük tepki gördü. "İsrail kendini savunuyor, katil değil" diyen Solomon'u geçen hafta hem kendi seyircisi hem Sevilla seyircisi yuhaladı. Yahudi bayramı olan 'Kefaret Günü'ne katılacağını söyleyen ve maça çıkamayacağını açıklayan Solomon, bu yüzden de tepki gördü. İspanya'daki Yahudi toplulukları ise bunu kınadı.