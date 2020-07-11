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Spor

Zürih'in futbolcuları karantinaya alındı

İsviçre'nin Zürih takımında görülen koronavirüs vakalarının artması nedeniyle futbolcular karantinaya alındı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:56
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İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.

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