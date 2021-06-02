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Spor

Zverev, Roland Garros'ta üçüncü turda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, üçüncü tura yükseldi.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:20
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya 4. gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler ikinci tur mücadelesinde Alman tenisçi Zverev, dünya sıralamasının 182. basamağındaki Rus Roman Safiullin ile karşılaştı. Zverev, 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve üçüncü turda Sırp Laslo Djere ile eşleşti.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ise ikinci turda İsviçreli Henri Laaksonen'e elendi. Klasmanın 150. sırasındaki Laaksonen, karşılaşmayı 6-3, 2-6, 6-3, 6-2 sona eren setlerle 3-1 kazandı.

Tek kadınlarda da 10 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic, Rus Daria Kasatkina karşısında turnuvaya ikinci turda veda etti. Dünya 37'ncisi Kasatkina, 6-2 tamamlanan iki sette galip gelerek adını üçüncü tura yazdırdı.

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